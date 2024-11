Lanazione.it - La Beltrame riceve un premio per l'innovazione

Arezzo, 04 novembre 2024 – In occasione di SMAU, la più importante fiera dedicata all'delle imprese e delle start up (in corso in questi giorni a Milano Fieracity), AFVGroup, che ha un importante stabilimento anche a San Giovanni, ha ricevuto ilSMAU 2024 per Chalibria, l'acciaio Carbon – neutral certificato da Rina. Un importante traguardo che premia l'nei processi di produzione del gruppo siderurgico internazionale, ma soprattutto valorizza l'impegno e gli sforzi per ridurre le emissioni e la strategia di decarbonizzazione in atto. “AFVGroup ha avviato un ambizioso piano di decarbonizzazione con l'obiettivo di ridurre le emissioni di Co? lungo tutta la catena del valore (cradle-to-gate).