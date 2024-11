Inter-news.it - Inter, Taremi scalpita contro l’Arsenal. Inzaghi pensa al riposo

Simone, in vista della partita, sa bene che dovrà far riposare uno tra Lautaro Martinez o Marcus Thuram. Domenica prossima ci sarà il Napoli. LAVORO – Con la vittoria dell’Atalantail Napoli, la classifica dell’nel giro di qualche ora – prima della partitail Venezia – si era fatta molto ghiotta. Se fino a sabato sera l’idea era quello di vedere Mehdidal primo minuto, nel pomeriggio di ieri Simoneha confermato come suo solito la formazione titolare. Seva per giocare dal primo minuto, il tecnico piacentino non ha voluto rischiare i punti in palioi lagunari e ha messo dal primo minuto sia Lautaro Martinez che MarcusThuram. Proprio il francese, nella sfida di ieri, non ha fatto brillato, se non per qualche piccolo guizzo.