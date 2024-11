Spazionapoli.it - Inter-Napoli? La risposta di Inzaghi è sorprendente: l’intervista

Il tecnico dell’Simoneviene sulla super sfida di scena a San Siro contro il, incredibile: la suaspiazza tutti. Domenica difficile per il, punito pesantemente dall’Atalanta ma non solo. Ad aumentare i rimpianti dei tifosi azzurri, in seguito alla sconfitta per mano degli orobici, è il successo da parte dell’. Grazie ai tre punti conquistati con non poche difficoltà – gol annullato al Venezia al 99? – i nerazzurri compiono un notevole balzo in classifica riducendo notevolmente il gap. I ragazzi di Simonedistano ora una sola lunghezza, scenario che suscita timore nel cuore dei supporters azzurri. Ad attendere i partenopei, infatti, è la super sfida di domenica sera di scena a San Siro, proprio contro l’. Un appuntamento imperdibile, su cui si è inevitabilmente espresso il tecnico dei nerazurri.