Sport.quotidiano.net - Inter-Arsenal, Inzaghi schiererà Martinez? Probabili formazioni e dove vederla

Presente a Roma,ha partecipato all'assemblea della Federcalcio per la votazione sulle modifiche allo Statuto, il presidente dell'Beppe Marotta ha parlato del momento dei nerazzurri dopo la vittoria di misura sul Venezia. Mercoledì sera al Meazza i nerazzurri torneranno in campo per affrontare l'in Champions League. “L'– ha dichiarato – vuole recitare un ruolo da protagonista in tutte le competizioni. Chiaramente le tante partite ravvicinate comportano un dispendio di energie ed è normale che ci possano essere dei cali di tensione, ma sta all'allenatore tenere un approccio molto determinato a tutte le gare ed è quello chesta facendo”. In vista della partita contro i gunners potrebbero esserci dei cambi di formazione: finora, come aveva fatto già nella passata stagione, ha privilegiato il campionato rispetto alla prima fase della Coppa, nella quale ad esempio non ha mai giocato da titolare Lautaro