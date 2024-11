Liberoquotidiano.it - Elsa Fornero terrorizzata da Donald Trump: una scena sconcertante a La7 | Video

Siamo sostanzialmente alla vigilia del voto negli Usa, il duello tra Kamala Harris e. Sfida tiratissima, almeno stando ai sondaggi, anche se il tycoon sarebbe favorito. Insomma, non ci resta che attendere. E nell'attesa, ovviamente, il dibattito mediatico e politico indugia su quanto potrà accadere negli Stati Uniti. Il tema tiene banco anche a Tagadà, la trasmissione condotta da Tiziana Panella su La7, dove nella puntata di lunedì 4 novembre, ospite in studio, fa capolino. "Sono ore molto calde, ci avviciniamo alle elezioni americane. Le chiedo per chi deve fare il tifo il Paese-Italia. Chi può danneggiare di più l'Italia?", chiede la Panella all'ex ministro del governo Monti, l'ahinoi indimenticabile ministro che ha condannato gli esodati. Domanda, va detto, quasi retorica. Non a caso, ecco cherisponde: "Io non ho dubbi sul fatto che la persona potenzialmente pericolosa, non solo per l'Italia, sia".