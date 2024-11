Impresaitaliana.net - Detrazioni fiscali, Confedilizia: “Taglio preoccupante”

Leggi tutto su Impresaitaliana.net

: “Senzapatrimonio immobiliare italiano è a rischio degrado”al 30% per tutti gli interventi e per la generalità degli immobili, al 36% per le case in cui si ha la residenza. Questa la prospettiva a cui si andrebbe incontro e che preoccupa non poco il mondo dell’edilizia. Alla luce di queste preoccupazioniè stata ascoltata in audizione dalle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato proprio in cui si è discusso della manovra varata dal Governo. Ildellenon consente agli addetti ai lavori di stare sereni, per questo motivo la Confederazione della proprietà edilizia rappresentata da Giorgio Spaziani Testa ha espresso preoccupazione per ildegli incentivi per interventi edilizi contenuti nel disegno di legge di bilancio e per l’intreccio con il tetto reddituale a tutte leche renderà impossibile programmare i lavori adeguatamente.