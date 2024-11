Ilfattoquotidiano.it - Costretti a bere fluidi corporei o quantità di alcol indicibili, a mangiare pesci vivi e subire altri orrori: i pericolosi ‘rituali’ di iniziazione delle Università e i 100 morti dal 2020

In una gelida notte del gennaio 2022, un gruppo di matricole dell’di Cambridge si è ritrovato lungo il fiume Cam, tutti vestiti solo con pantaloncini e scarpe da ginnastica, mentre un vento freddo soffiava nell’aria. I ragazzi, che avevano quasi tutti un’età compresa tra i 18 e i 20 anni, si sono ritrovati per festeggiare l’inizio del loro percorso universitario. La festa però si è trasformata in un orribile rituale. Unamatricole aveva portato con sé una scatola di fiammiferi, mentre tutti i membri del gruppo si cospargevano di combustibile per accendini. All’inizio del rituale, si sono infilati nei pantaloncini dei ciuffi di carta igienica, l’hanno accesa per poi iniziare a correre come pazzi nel vento per cercare di spegnerla.