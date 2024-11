Quotidiano.net - "Con macchine Nobili impiego ridotto di prodotti chimici"

"LA QUALITÀ di una macchina agricola, la sua efficienza in campo e la sua tecnologia avanzata, fanno la differenza nel lavoro quotidiano di un agricoltore"., storica azienda con sede a Molinella, in provincia di Bologna, fa di tutto ciò un vanto e una missione. L’azienda, specializzata nello sviluppo, progettazione e produzione di trince, irroratrici ed elevatori articolati, è infatti uno dei partner (assieme a FederUnacoma ed Eima, con Banco Bpm come main partner) del prossimo appuntamento di Qn Distretti dedicato alleagricole. L’evento si terrà presso BolognaFiere giovedì 7 novembre in presenza del sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci. I lavori si apriranno alle 9.