Chi è Giorgio Ricci Chief Revenue Officer dell'Inter: ritorno ed ex rivale!

è stato nominato nuovoRevenuedell’Inter al posto di Luca Danovaro. Si tratta di uno dei primi nomi nuovi promossi dopo il cambio di proprietà da Suning a Oaktree. Ma chi è? Ha già lavorato in nerazzurro. NUOVO INGRESSO – Tramite un comunicato apparso stamani, l’Inter ha annunciato la nomina diRevenuedel club, succedendo a Luca Danovaro., il quale ha già ricevuto i complimenti del presidente Beppe Marotta e del Ceo Corporate Alessandro Antonello, entra in carica a partire da oggi lunedì 4 novembre. Egli si occuperà della gestione dell’Inter con un focus sulle entrate commerciali. In sostanza, il CRO (Revenue) è un dirigente aziendale responsabile di tutti i processi di generazione di fatturato in un’organizzazione.