Burini sbaglia sulla sirena | La T Gema ko a Jesi

General Contractor 73 La T Tecnica72 GENERAL CONTRACTOR : Di emidio 8, Marulli 6, Petrucci 4, Cena 27, Berra 6, Zucca 7, Valentini 6, Bruno 5, Ponziani 4, Nisi ne, Malatesta ne, Carnevale ne. All. Ghizzinardi. LA T TECNICAMONTECATINI:15, Passoni 8, Toscano 9, D’Alessandro 7, Bedin 6, Acunzo 10, Di Pizzo 9, Savoldelli 8, Gattel, Cellerini ne, Albelli ne. All. Del Re. Arbitri: Lilli e Tommasi. Parziali: 24-20, 40-34, 58-55. SUGGE per un solo punto il settimo successo stagionale a La T Tecnica: al PalaTriccoli diil ferro respinge il tiro della possibile vittoria die Montecatini viene beffata 73-72 dalla General Contractor. La cronaca. Jese piazza pronti via un 9-2 di parziale che non irretisce bensì dà la scossa alla truppa montecatinese, abile a restituire il break e impattare a quota 11.