Ilrestodelcarlino.it - Bolzan: "Coraggio e qualità. E loro dovevano restare in dieci"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

In sala stampa arriva mister Dario, decisamente soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi contro la corazzata Teramo: "Di fronte avevamo la squadra più completa e in questo momento più difficile da affrontare, sono felicissimo dei ragazzi. Secondo me abbiamo fatto una gara non solo diperché quanto crei tanto e concedi pochissimo se non delle mischie vuol dire che hai messo tanta, creando molte occasioni. Anche prima dell’1-0 avevamo creato e potevamo essere in vantaggio. Però al quarto d’ora della ripresa ho visto qualcosa che va al di là del regolamento (atterramento Pinzi lanciato in porta, ndr): se fischi fallo al limite dell’area, allora devono rimanere in. Non c’è altro da dire, se non che i ragazzi meritavano di portare a casa la vittoria in una gara da ultimi contro primi in classifica. Che l’arbitro non abbia espulso l’uomo è assurdo.