Thesocialpost.it - Aurora, la madre dell’ex fidanzato scrive alla famiglia chiedendo perdono

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Ladel giovane accusato per la morte diTila, la ragazza di tredici anni spinta giù da un terrazzo al settimo piano da un ex, ha contattato ladella vittima per esprimere la sua profonda tristezza in meritotragedia che ha colpito entrambe le famiglie. «Condividiamo lo stesso dolore», ha dichiarato. Nei giorni precedentisua morte,era stata ripresa in un video mentre il suo ex, incappucciato, le mandava baci sotto casa a notte fonda.Leggi anche: Genova, capotreno accoltellato sul regionale: ricoverato in codice rosso Tuttavia, ladi, Morena, non si sente pronta a perdonare. Il dolore per la perdita della figlia è ancora troppo intenso e la ferita è fresca. In un’intervista recente, ha sottolineato la difficoltà di comprendere come si possa perdonare chi ha inflitto un simile tormento. «La mia vita è stata stravolta», ha affermato, evidenziando quanto sia complesso il percorso verso la giustizia e la comprensione.