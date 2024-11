Anteprima24.it - Assalto notturno alla scuola di Foglianise: rubati pc e materiale didattico, è caccia ai ladri

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata una mattinata amara per il personale scolastico e gli studenti dell‘Istituto Comprensivo Statale “Padre Isaia Columbro” di. Durante la notte, ignoti hanno forzato l’accesso all’edificio scolastico, introducendosi al suo interno e mettendo a segno un furto che ha colpito pesantemente l’istituto. Isi sono diretti con precisione verso le aule multimediali, portando via computer, dispositivi elettronici e altro, preziosi per l’attività quotidiana della. L’amara scoperta è stata fatta questa mattina dal personale scolastico, che ha subito allertato i carabinieri. Giunti prontamente sul posto, i militari hanno avviato i rilievi per raccogliere ogni elemento utile alle indagini.