Oasport.it - Ambesi sul processo di Sinner: “Gli avvocati non l’hanno abbreviato, i tempi potrebbero essere lunghi. C’è poco buon senso”

Leggi tutto su Oasport.it

Massimilianosi è soffermato sulla vittoria del tedesco Alexander Zverev al Masters 1000 di Parigi-Bercy, con l’annessa ascesa al secondo posto del ranking ATP alle spalle di Jannik: “Zverev ha ottenuto più punti in assoluto sulla terra battuta in questa stagione, complici i patemi di Alcaraz ein quella parte della stagione. Mi aspettavo più lotta viste le partite precedenti di Humbert, ma sul servizio di Zverev non si gioca. Sarà un avversario duro da affrontare a Torino e credo che possa arrivare da numero 2 agli Australian Open, a meno che non arrivino risultati a sorpresa alle Finals. Quando serve così è difficile giocarci contro, anche perché di rovescio ti fa male e di diritto è cresciuto: è partito come predestinato e ora sta iniziando a raccogliere, questa è la migliore stagione della sua carriera“. Il telecronista di Eurosport ha proseguito nella propria analisi durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Nei giochi decisivi ho visto Alcaraz in difficoltà, poi magari con il tempo imparerà.