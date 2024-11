Tpi.it - Alluvione Valencia, la folla si scaglia contro il re e il premier Sánchez in visita. La regina in lacrime, Felipe: “Bisogna comprendere la rabbia”. Forse ridimensionata la tragedia del centro commerciale

Sono 217 le vittime finora accertate dell’che ha colpito la provincia dilo scorso 29 ottobre, mentre si cercano però ancora mille dispersi. Potrebbe peraltro ridimensionarsi la portata del disastro paventato nel parcheggio delBonaire, nel Comune di Aldaia, dove si temevano migliaia di morti: “Il parking da 5mila posti non era al completo, era al livello minimo di occupazione”, ha detto a Tve il sindaco di Aldaia, Gullermo Luja. “Si sta facendo un lavoro impressionante per drenare l’acqua. Ma vogliamo ridimensionare le notizie sulla dimensione della”, ha sottolineato il primo cittadino. “Secondo le prime notizie, sono stati identificati venti veicoli e senza che sia stata rilevata la presenza di vittime”. Intanto, proseguono le polemiche per il ritardo con cui le istituzioni locali hanno lanciato l’allarme.