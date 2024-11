Tuttivip.it - “Alla fine è crollata”. Grande Fratello, Helena non ha più retto. “Non è giusto, consolati”

Settimana intensa per, che si trova a fare i conti con sentimenti profondi e riflessioni sul proprio passato amoroso. Trovando in Clayton un ascoltatore attento, la brasiliana trascorre il pomeriggio immersa nei suoi pensieri, consapevole ormai che i sentimenti per il suo ex appartengono al passato. Determinata a non rivangare vecchie storie,sceglie di concentrarsi su sé stessa. “Sono più forte di prima”, si ripete, pronta a seguire il proprio cammino senza farsi distrarre da nuove relazioni. Intanto, il difficile rapporto con Lorenzo e la sua vicinanza a Shaila continuano a pesare, anche secerca di abituarsi all’idea. Convinta che non sia il momentoper intraprendere una storia, sceglie di mettere al primo posto il suo benessere. Tuttavia, la solitudine non è facile da affrontare, e in un momento di fragilità,lascia scorrere le lacrime mentre il sole le illumina il viso, segnato da emozioni profonde.