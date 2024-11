Metropolitanmagazine.it - Aggressione a Roma, una suora colpita al volto in chiesa con calci e pugni: arrestato ventisettenne

Unaalnei pressi di Largo di Torre Argentina, a. L’è stata compiuta da parte di un giovane 27enne originario della Nigeria.aggredita in27enne Ph: LiveSiciliaAggredita unanei pressi di Largo di Torre Argentina, a, da unoriginario della Nigeria. Come riporta Adnkronos, l’si è consumata durante nella mattinata del 3 novembre 2024 quando unaha notato che un uomo si aggirava con fare sospetto all’interno della, nascondendo il. La sua ha invitato con gentilezza l’uomo ad allontanarsi quando, lo stesso, stava per dirigersi verso il tabernacolo. La reazione impulsiva e violenta non ha tardato a presentarsi; senza nemmeno rispondere all’invito della, l’uomo si è scagliato addosso alla religiosa colpendola con truculenza al, fra schiaffi e. La, perso l’equilibrio, è caduta a terra ma le urla hanno fatto in modo che alcuni passanti sentissero e accorressero in suo aiuto; l’aggressore, intanto, era fuggito via.