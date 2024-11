Sport.quotidiano.net - Un rigore evita all’Arezzo la seconda sconfitta consecutiva: 1-1 contro l’Ascoli

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 3 novembre 2024 – Undi Pattarello ad una manciata di minuti dalla finela. Un punto strappato sui titoli di coda che allontana il cavallino da Ternana e Torres e conferma le difficoltà dell'ultimo periodo. Un’altra prestazione complessivamente sottotono per gli amaranto, al cospetto di un Ascoli in piena crisi, contestato e che in campionato non vince da metà settembre. Per la sfida ai bianconeri Troise ne cambia cinque rispetto alla trasferta di Carpi. In difesa tornano Chiosa e Montini, nel tridente offensivo ci sono Guccione e Ogunseye insieme a Gaddini. Gli amaranto cercano di prendere subito il comando del gioco sviluppando la manovra sopratutto a destra dove Guccione è bravo a creare superiorità con la collaborazione di Montini e Renzi.