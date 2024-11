Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-11-2024 ore 09:30

Luceverdetrovati dalla redazione prudenza sul grande raccordo anulare per una riduzione di carreggiata all’altezza di via Laurentina sulla carreggiata interna in seguito ad un incidente al quartiere Celio si corre oggi la seconda edizione della gara podistica Celio Trail fino alle 13 di oggi chiuse diverse strade tra cui via di San Paolo della Croce ci spostiamo ad Ostia chiuso viale delle Repubbliche Marinare 3 Lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca d’Aosta Per consentire lo svolgimento di un evento commerciale fino a domani 4 novembre al Circo Massimo sarà aperta al pubblico per poter visitare il Villaggio della Difesa e assistere a diversi eventi celebrativi sull’attività delle nostre forze dell’ordine per l’occasione chiusa in via dell’Ara massima di Ercole tra via del Circo Massimo e via dei Cerchi per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito ...