Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-11-2024 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione bravi rallentamenti sul grande raccordo anulare per un incidente avvenuto tra la Ardeatina e la via Laurentina in carreggiata interna con il mese di novembre torna l’orario invernale per le zone alimitato notturne di San Lorenzo e Trastevere ZTL attive soltanto due notti a settimana venerdì e sabato dalle 21:30 Alle 3 fino a domani 4 novembre al Circo Massimo sarà aperto al pubblico per poter visitare il Villaggio della Difesa e assistere a diversi eventi celebrativi sull’attività delle nostre forze dell’ ordine per l’occasione chiusa via dell’Ara massima di Ercole tra via del Circo Massimo e via dei Cerchi per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.