Fanpage.it - Serio sintomo di influenza australiana colpisce il cervello, primi casi in Italia

Leggi tutto su Fanpage.it

Unneurologico diH3N2, il sottotipo di virus dell’stagionale A che circola anche in, è il segnale che questo ceppo può colpire il: oltre a febbre, tosse e mal di gola, le infezioni da A/H3N2 possono causare una serie di sintomi a carico del sistema nervoso centrale, come stati confusionali, squilibrio delle condizioni mentali, ma anche scatenare pericolose encefaliti. A Genova, riporta il professor Matteo Bassetti, un uomo non riusciva neanche a riconoscere la moglie.