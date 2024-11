Lanazione.it - Se i social network irrompono sulle urne

Leggi tutto su Lanazione.it

Firenze, 3 novembre 2024 – Imedia sono uno strumento di contrazione del globo e rendono immediata la condivisione di informazioni. Ma possono anche essere usati per manipolare l’opinione pubblica. Donald Trump in questi anni ha usato compulsivamente Twitter - oggi X - come un prolungamento della sua voce, un’estensione della propria campagna elettorale permanente, contribuendo ad allargare la distanza fra le fazioni politiche in campo e a incrementare la polarizzazione del già fratturato dibattito pubblico statunitense attraverso la retorica del complotto, il sentimento antiscientifico e la politica dell’insulto.