Oasport.it - Quando e dove la prossima gara di F1? Programma GP Las Vegas 2024, orari, tv, streaming

Leggi tutto su Oasport.it

Ladel Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio di Lasto nel weekend che va dal 22 al 24 novembre. Ci saranno, dunque, due settimane di pausa tra l’odierno appuntamento brasiliano e quello previsto nel Nevada. Uno stop provvidenziale per tirare il fiato in vista del gran finale. Bisogna però subito sciogliere un equivoco, perché ilufficiale prevede che si corra dal giovedì al sabato, dunque dal 21 al 23 novembre. Almeno per quanto riguarda l’Ovest degli Stati Uniti, perché alle nostre longitudini sarà invece già il giorno dopo! Il punto è che a Lassi corre in notturna, letteralmente, perché le sessioni più pregnanti avranno luogo dalle 22.00 locali. Ci sono però 9 ore di fusoo tra l’iconografica città statunitense e l’Italia.