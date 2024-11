Zonawrestling.net - NXT: Anche Francine allo show speciale nell’arena ECW

NXT si prepara all’estremo: in via del tutto eccezionale, a causa della concomitanza con le elezioni presidenziali, NXT non andrà in onda martedì, ma mercoledì 6 novembre. Testa a testa con AEW Dynamite, quindi. E come già accaduto in passato in questi casi, la WWE ha deciso di giocarsi diversi assi nella manica: losarà live dalla storica 2300 Arena di Philadelphia, per anni casa della ECW. Diversi nomi della ex federazione dell’estremo, come Dawn Marie, Bubba Ray Dudley e Rob Van Dam, hanno già confermato la propria partecipazione, e quest’oggi si è aggiunto un altro nome che i più appassionati si ricorderanno certamente. Torna la Regina dell’Estremosarà presente alla ECW Arena per la puntatadi NXT.