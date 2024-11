MotoGP Malesia Bagnaia vince e cancella la festa a Martin | si deciderà tutto a Barcellona Brutto incidente in avvio – Il video

Leggi tutto su Open.online

Dopo la vittoria nella Sprint Race di ieri, con la caduta di Francesco, Jorgesembrava aver messo le mani sul titolo. E invece Pecco, campione in carica in sella alla Ducati, è riuscito ad annullare laal rivale spagnolo superandolo al traguardo delinarriva prima di tutti, inseguito proprio da. A completare il podio Enea Bastianini. Ma la gara si era messa subito male quando in, con Pecco che era riuscito a mantenere la pole alla prima curva mentre dietro si accartocciavano tre moto. Unche ha coinvolto diversi piloti e che per dinamica faceva presagire qualcosa di grave. Fortunatamente però l’unica conseguenza è stata la bandiera rossa e la ripartenza della gara con un giro in meno.