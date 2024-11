LIVE – MotoGP GP Malesia 2024 | la gara in DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

Latestuale del Gran Premio della. Lasi prepara a vincere il primo match point della stagione. Dopo la vittoria di Jorge Martin nellasprint e la caduta di Francesco Bagnaia, lo spagnolo della Prima Pramac potrebbe mettere in cassaforte il risultato e ottenere il primo mondiale in categoria regina. Nel motorsport però non ci sono certezze e tutto è ancora possibile. L’appuntamento è per le 08:00 di domenica 3 novembre, con lo spegnimento dei semafori che darà inizio ad unadi venti tornate. A scattare dalla pole position sarà Bagnaia, seguito a Martin e Marquez. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo tutto l’evento, aggiornandovi in tempo reale.