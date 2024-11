Quotidiano.net - L’apocalisse di Valencia. I sub nel centro commerciale:: "Il parcheggio è un cimitero"

Passano i giorni e i contorni di quella che tutti hanno definito – senza esagerazione alcuna, visto il numero dei morti – come un’Apocalisse diventano più chiari e allo stesso tempo tragici. IL"È un, un". Quasi gridano, con le ultime forze che hanno in corpo e per liberarsi di quello che hanno appena visto, i sommozzatori militari della Ume, appena riemersi. Solo ieri sono riusciti a entrare nelsotterraneo delBonaire, vicino a Aldaya. Anche qui il livello dell’acqua è salito fino a tre metri, e il parking, con 5.700 posti disponibili, è diventato una trappola mortale. Nel momento dell’inondazione, martedì pomeriggio, i negozi di abbigliamento, i ristoranti e i cinema erano aperti e in zona c’erano centinaia di persone. ll parking diventato in fretta una trappola mortale era "gratis e a tempo illimitato".