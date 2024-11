Quifinanza.it - Il presidente della Corte dei Conti contro il governo: “Ostacola la lotta agli sprechi”

Non è la prima volta che Guido Carlino,dei, tuonale iniziative delMeloni emaggioranza parlamentare che lo sostiene. L’ultimo siluro è indirizzato alla proposta di legge di Tommaso Foti (Forza Italia), in calendario per la fine di novembre, che prevede di alleggerire le responsabilità amministrative per i sindaci. Nel mirino anche la riformamagistratura contabile che punta a ridurre le procure regionali. Chi è Guido Carlinola misura, i magistratideihanno scelto di riunirsi in assemblea permanente. Ildelleha rivelato le sue preoccupazioni al CorriereSera. Guido Carlino è al verticedal 2020, dopo essere stato nominato con decreto delRepubblica su propostamaggioranza giallorossa delConte II.