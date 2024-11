Gli Usa al voto per la Casa Bianca | un esito non facile da gestire qualunque esso sia

Leggi tutto su Ildenaro.it

Il fine settimana XXL è in dirittura di arrivo. Non che si possa fare già una sintesi dell’accaduto – sarebbe manchevole e approssimata – ma alcune linee di tendenza sembra che si siano rivelate con evidenza particolare, quindi possono prestarsi a essere usate come argomento di conversazione. La scelta di definire in tal modo tutti gli scambi di idee che si articoleranno per la gran parte nel pomeriggio, è dovuta al fatto che sono molti gli argomenti, tipici del periodo, che si prestano a essere messi in discussione. Si parte da riflessioni che sono ogni anno la versione aggiornata di quelle dell’anno prima, quella che a sua volta aveva ricevuto trattamento analogo e così indietro fino a che la memoria è riuscita a trattenerle nella sezione ricordi.