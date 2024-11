Quotidiano.net - Giornata tragica in montagna, quattro alpinisti morti sulle Alpi

per gli amanti dellaescursionisti sonoprecipitando dalle vette in Veneto, Trentino e Piemonte. Duehanno perso la vita in due incidenti avvenuti nelle montagne bellunesi. Entrambi sono rimasti vittime delle ferite riportate dopo essere precipitati per diverse centinaia di metri. A Val di Zoldo è deceduto un uomo poco dopo le 13, e stessa sorte ha subito un'ora dopo una donna sulla Croda dei Toni, nel Comune di Auronzo. Sul posto sono intervenuti il Soccorsono e il Suem 118. Un escursionista di 26 anni, residente a Nogara, in provincia di Verona, è morto nel primo pomeriggio lungo la ferrata Val del Rì, sopra l'abitato di Mezzolombardo, in Trentino. Il giovane era da solo e stava percorrendo la prima parte della ferrata.