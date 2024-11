Ilveggente.it - Friburgo-Mainz, Bundesliga: tv, formazioni, pronostico

Leggi tutto su Ilveggente.it

è una partita valida per la nona giornata die si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili. Il quarto posto in classifica con quindici punti dopo 8 partite dà l’idea di come ha iniziato la stagione il. Alla grande, c’è poco da dire, e in mezzo ci mettiamo anche il passaggio in Coppa di Germania arrivato durante la settimana. Ma ovviamente, con una partenza del genere, l’obiettivo è quello di andare in Europa alla fine della stagione, cercando quando sarà (perché comunque arriverà) di superare il momento negativo.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.