Foresta fino al terzo posto dopo aver martellato gli sfortunati Hammers

2024-11-02 20:10:05 Ecco quanto riportato poco fa: Il Liverpool è il nuovo leader della Premier Leaguerisbattendo il Brighton mentre il Manchester City ha perso a Bournemouth. Ferdi Kadioglu ha portato il Brighton in vantaggio ad Anfield e ha avuto un buon valore per il suo vantaggio mentre il Liverpool ha faticato per qualsiasi ritmo contro una squadra che ha battuto nella Coppa EFL a metà settimana. Questoa quando Cody Gakpo, che ha segnato una doppietta all’Amex Stadium mercoledì sera, ha realizzato un cross che sfuggiva a tutti ed è entrato. Mohamed Salah ha poi segnato un rapido secondo con un tiro brillante dal limite dell’area. C’è stato ulteriore motivo di festeggiamento tra i tifosi di casa quando è filtrata la notizia che avevano vinto grazie alla sconfitta a sorpresa per 2-1 del City al Vitality Stadium.