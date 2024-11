Oasport.it - Equitazione: Richard Vogel vince a Lione nel salto ostacoli. De Luca chiude al 9° posto

Il Concours Hippique International 2024 tenutosi a, in Francia, si è ufficialmente concluso con la prova divalida come terza prova della FEI Jumping World Cup 2024-2025. Are sul campo di gara transalpino è stato il tedescoche, in sella a United Touch S, ha messo insieme un doppio percorso netto solidissimo, con un jump off da 37.36 secondi andando a precedere sul podio della rassegna l’olandese Harrie Smolders, secondo a 37.52 con Monaco N.O.P, e lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar, terzo montando Legend con il crono di 37.62. In ottica italiana c’è da registrare il positivo 9°di Lorenzo De: l’azzurro, in sella a Denver de Talma, atteso da un mese di fuoco è riuscito a qualificarsi per il jump off con un ottimo primo percorso netto salvo poi incappare in 8 penalità nel round decisivo, chiuso col tempo di 41.76.