Ilrestodelcarlino.it - Ecomondo, l’edizione extralarge: "Focus sui cambiamenti climatici"

numero 27 di, in programma dal 5 all’8 novembre alla fiera di Rimini, sarà la più grande di sempre con due nuovi padiglioni. Organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg), il salone si conferma come l’evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per tecnologie, servizi e soluzioni industriali legati alla green e circular economy. Un hub di ricerca e innovazione, che offre informazione, condivisione e co-progettazione sulle policy del Green Deal europeo grazie alla creazione di partenariati pubblico-privati impiegati nella progettazione nazionale, europea e internazionale, facendo il punto sullo stato di avanzamento dei progetti Pnrr.