Sport.quotidiano.net - Ciclismo: il presidente Rossi lascia il Club Appenninico 1907

Borgo San Lorenzo,3 novembre 2024 - Dopo 14 anni di presidenza Stefano(lo ha annunciato in occasione della tradizionale festa al termine della stagione tenuta presso il Centro Giovanile del Mugello a Borgo San Lorenzo)la carica didelCiclosocietà fondata nel marzo del. Sotto la sua guida, il sodalizio mugellano ha saputo mantenere in questi tre lustri, il programma organizzativo con le varie gare ad iniziare dalla Coppa della Liberazione per allievi, oltre al coinvolgimento della società anche nel settore del fuoristrada che ha offerto soddisfazioni e successi. Anche sul piano economico e finanziario ilCiclogode ottima salute, ed è giunto il momento perdire la poltrona didella gloriosa società che conta 117 anni di attività e che ha saputo guidare con sacrifici, impegno e passione.