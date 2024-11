Ilrestodelcarlino.it - Castrocaro, domani la consegna della palestra

È arrivata nel pomeriggio di ieri la notizia che aTerme e Terra del Sole era attesa da anni: domattina il sindaco Francesco Billi consegnerà le chiavinuovacomunale al preside dell’istituto comprensivo Antonio Pantaleo Citro. "Siamo finalmente felici – recita infatti una notagiunta – di poter annunciare la restituzione di un’opera indispensabile alla comunità scolastica, destinata certamente a fornire importanti servizi sportivi alle famiglie del nostro territorio". L’impianto, costruito sulle macerieprecedente struttura dichiarata inagibile a fine estate del 2017 per il mancato rispettonormativa antisismica, ha vissuto una storia travagliata fin dalla posaprima pietra. La chiusurastruttura avvenne in maniera del tutto inattesa, proprio a pochi giorni dal via dell’anno scolastico.