Metropolitanmagazine.it - Camilla Venturini, chi è l’ex fidanzata di Ghali

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

è l’ultimadel cantante. La coppia è stata insieme per quattro anni. Originaria di Brescia, da tempo vive a Milano, dove ha fondato un marchio di moda, Medea, insieme alla sorella gemella Giulia. Il marchio è stato fondato nel 2018 e prende il nome dal film di Pier Paolo Pasolini del 1969, con Maria Callas. La stilista si è diplomata presso il prestigioso Istituto Marangoni di Milano, trasformando la sua passione in lavoro. Il marchio creato dae Giuliaè molto amato dalle celebrities e anche dagli addetti ai lavori. Tante le collaborazioni importanti portate avanti fino a oggi.e lainsieme dal 2020, quando sono stati avvistati insieme per le vie della città di Milano. Il cantante aveva da poco lasciato la modella MariaCarla Boscono, con cui aveva iniziato una storia d’amore a inizio 2019.