Bergamonews.it - A Seriate assegnati 70 mila euro a 12 associazioni di volontariato

. Il Comune diha approvato la graduatoria del bando pubblico per il sostegno a soggetti associativi che operano in ambito sociale, parte del Piano Sussidiario dell’Assessorato alle Politiche Sociali per il biennio 2024/2025. Grazie a una dotazione finanziaria complessiva di 70, suddivisa in 40per l’anno 2024 e 30per l’anno 2025, il Comune ha assegnato un contributo alle 12che hanno partecipato al bando, realtà che da anni offrono servizi essenziali alla comunità . Lebeneficiarie del contributo includono la Croce Rossa Italiana – Comitato di Bergamo, il Centro di Primo Ascolto Betania, CAV Anteas Bergamo APS, Avis ODV, il Gruppo Aperto Associazione Amici Dell’Oncologia ODV-ETS, Anmic Bergamo, Avo ODV, Banco Di Solidarietà di Bergamo ODV e il Gruppo Aido “Virginio Maccarana” di