Thesocialpost.it - Siracusa, fuori strada con la moto: Gabriele Scavone muore a 19 anni

Il clima festoso di questo primo novembre è stato sconvolto dalla notizia di un tragico incidentele che ha strappato la vita a un giovane,, poco prima di compiere 19. Appassionato di calcio e studente della quinta classe all’istituto Rizza diera benvoluto da tutti per il suo carattere generoso e il suo spirito positivo. Leggi anche: Corleone, incidentecontro trattore: morto il 22enne Giuseppe Graziano Il cordoglio dei cari diLa sua scuola ha voluto rendergli omaggio con un sentito messaggio di cordoglio, pubblicato sulla loro pagina social: “era un bravissimo ragazzo, uno studente della classe 5AW indirizzo grafica e comunicazione che continueremo sempre a ricordare per la sua generosità, per il garbo dei modi, il buon carattere, e per la sua voglia di vivere.