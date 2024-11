Lanazione.it - Quattro valdarnesi a New York. Sono tra i 54 mila partecipanti alla maratona più desiderata

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Tra i 54di Newche si correrà domani ci saranno ai nastri di partenza anchemontevarchini. Tiziano Sandroni, Riccardo Rotesi, Stefano Valci e Simone Pasquinipartiti giovedì sera da Roma, assieme alle rispettive famiglie e a un gruppo di amici, per prendere parte a questa classica dal fascino intramontabile e unica nel suo genere. La più importante e prestigiosa del mondo, insomma, una sorta di sfida con loro stessi che mai sicimentati in 42 chilometri totali di percorso ma che ambiscono in un modo o nell’altro a percorrere come grande obiettivo che siposti: "Il nostro scopo non è tanto posizionarci in chissà quale posizione ma concluderla - afferma Tiziano Sandroni - è la prima volta che ci cimentiamo in un così lungo percorso e sarebbe una sorta di sogno poter arrivare in fondo".