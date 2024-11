Ilfattoquotidiano.it - Per ridurre il carico fiscale sui redditi medi una soluzione c’è: tassare successioni e donazioni

di Marco Leonardi e Leonzio Rizzo (fonte: lavoce.it)ilsu pensionati e lavoratori dipendenti con redditoo è possibile. Basta portare la tassazione suai livelli di altri paesi europei. Una semplice modifica delle aliquote darebbe un gettito di 3,5 miliardi. L’Irpef pagata solo da lavoratori dipendenti e pensionati La legge di bilancio appena approvata in Consiglio dei ministri contiene molte conferme di misure già in vigore (rivisitazione della decontribuzione e Irpef a tre aliquote) e molte poche novità. Anche perché l’unica vera novità sostanziale doveva essere lo sgravio Irpef per le classio-alte. Che ora è appeso ai risultati del concordato biennale/condono, che però è temporaneo e difficilmente potrà consentire il gettito permanente che servirebbe per coprire una riduzione di imposte permanente.