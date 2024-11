Nerdpool.it - Morena Baccarin vuole che Vanessa diventi Copycat in Deadpool 4

, che interpretanel franchise di, desidera che il suo personaggio si trasformi inin un eventuale4. In un’intervista con ComicBook per promuovere il film Elevation, l’attrice ha espresso interesse nell’interpretarenel Marvel Cinematic Universe. Scherzando, ha rivelato di essere pronta da tempo per portaresul grande schermo. “Ho solo aspettato cinque anni” ha dichiarato. “Non sto diventando né più giovane né più magra, quindi è ora”. Lafa parte del franchise difin dall’inizio, esordendo nel 2016 con il ruolo dinel primo film. La sua relazione romantica con Wade Wilson (interpretato da Ryan Reynolds) ha rappresentato il cuore emotivo del film, portando un po’ di umanità alla commedia ricca di azione e umorismo crudo.