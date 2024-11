Ilrestodelcarlino.it - Master Piano Festival, Cingolani in concerto

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Domani, alle 18, al Politeama di Tolentino si esibirà il "piccolo Mozart": Alberto Cartuccia(foto), di 7 anni, in un recital pianistico completo per il. Il programma delprevede: il Preambulum HWV 442, l’Allegro HWV 441 e la Fantasia HWV 490 di G. Handel; il Solfeggietto di C. Ph. E. Bach; la Sonata in Do K 159, la Sonata in Re minore K 32 e la Sonata in Re minore K1 di D. Scarlatti; la Fantasia in Re minore K 397, il III movimento dalla Sonata K 330 e il Rondò "Alla Turca" dalla Sonata K 331 di W.A. Mozart; il I movimento della Sonata HOB XVI n.23 in Fa maggiore di J. Haydn; le Sei variazioni da un tema di G. Paisiello e il I movimento dalla Sonata Op. 2 n. 1 di L. v. Beethoven; gli Studi Op. 1 n. 4 Allegretto e n. 9 Allegro grazioso di F. Liszt; il folletto Op. 71 di E. Grieg; Doctor Gradus ad Parnassum di C. Debussy; Pulcinella Op.