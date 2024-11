Panorama.it - L'ultimo bluff di Macron

Leggi tutto su Panorama.it

Place Bellecour, a Lione, è il più grande spazio pedonale d’Europa. Sulla sua terra rossa, intorno al monumento equestre di Luigi XIV, poco più di un mese fa si riunivano i manifestanti contro il «colpo di mano di Emmanuel». Poi più nulla. Quella piazza, così pronta ad accogliere proteste d’ogni tenore e colore, è silente. Un mutismo dei luoghi della protesta francese che contrasta con lo stress mediatico-parlamentare, con le sinistre riunite nel Nouveau Front Populaire che prima rivendicavano la vittoria elettorale (in seggi, non in voti) e reclamavano il mandato di governo e poi presentavano una mozione per la destituzione di(respinta), seguita da una mozione di sfiducia contro il governo di Michel Barnier, un repubblicano, scelto dal presidente per guidare l’esecutivo in barba ai risultati elettorali. Anche questa mozione non ha trovato una maggioranza.