Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: Bagnaia di carattere in pole! Martin in scia. Marc Marquez in seconda fila

Leggi tutto su Oasport.it

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.33 Quartararo in ottava posizione a 1.255 a precedere l’altra M1 di Rins (+1.389). 04.31 Una super prestazione di Francescocon il crono di 1:56.337 a precedere di 0.216 Jorgee di 0.938 Alex. Il distacco dello spagnolo la dice lungaA copletare la top-5 Franco Morbidelli a 0.942 ea 0.964. Bastianini sesto a 1.029. BANDIERA A SCACCHI!!! 04.29 Attenzione caduta di Bastianini nell’ultimo settore e questo potrebbe sancire la chiusura delle ostilità per la bandiera gialla. 04.28 NOOO!!!!!! Giro pazzesco di Pecco in 1:56.337 a precederedi 0.216, ora attendiamo la risposta dello spagnolo. 04.26 Chiamato all’impresaper prendersi questa. 04.25 Si torna in pista ehaato stretto. 04.24ora è secondo e per fare ladeve inventarsi qualcosa 04.