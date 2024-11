Gaeta.it - Libertà obbligatoria: un classico del teatro-canzone che continua a far discutere

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Nel novembre 2023, ilDuse di Bologna ha ospitato una nuova messa in scena di “”, un’opera intramontabile creata da Giorgio Gaber e Sandro Luporini nel 1976. Con un messaggio sempre attuale, lo spettacolo invita il pubblico a riflettere sulla politica e sui sogni del passato. Ricca di ironia e critica sociale, la rappresentazione si muove attraverso racconti incisivi e melodie che ripercorrono le tematiche di un’epoca storica non così lontana ma affascinante. La genesi diLa nascita di “” avvenne in un periodo storico di grandi cambiamenti. Gaber e Luporini riuscirono a catturare lo spirito tumultuoso del Sessantotto, mettendo in luce la delusione di molti cittadini nei confronti della sinistra.