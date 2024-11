Ilfattoquotidiano.it - iPhone ricondizionati, l’imprenditore: “Ho investito un milione e ReFurbed mi ostacola e favorisce altri. Ho dovuto licenziare 7 persone”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Ha creato un’azienda che ricondizionaper venderli online su alcuni marketplace, tra cui, una startup di successo creata in Austria con la missione di cambiare i consumi tecnologici in maniera sostenibile.aveva capito i meccanismi per riuscire a piazzare bene i suoi prodotti e aumentare le vendite. Tuttavia qualcosa si è inceppato e lui, dopo aver studiato i meccanismi del sito e i concorrenti, ha deciso di rivolgersi alle autorità garanti del mercato in Italia, Austria, Germania, Inghilterra e non solo a loro, per denunciare presunte pratiche scorrette. È la storia di Boris Tuzza, ingegnere aerospaziale di 46 anni, che – dopo aver avuto ruoli importanti in alcune multinazionali – nel 2019 ha fondato la Italian Technological Company (Itc), con cui ricondizionava gli smartphone della Apple per venderli susiti simili.