Il centrocampista del Crystal Palace dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico dopo aver profondamente lottato con l’inguine

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-01 17:44:07 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Adam Wharton verrà operato per un problema ala lungo termine e dovrebbe restare fuori per circa quattro settimane, ha detto il manager delOliver Glasnerche l’infortunio ha lasciato il ventenne incapace di allenarsi venerdì. IlWharton, che è stato incluso a sorpresa nella squadra inglese di Euro 2024, ha giocato da titolare otto delle nove partite di campionato delin questa stagione. “Abbiamo preso la decisione finale che verrà operato”, ha detto Glasner, escludendo Wharton dalla trasferta contro i Wolves sabato (17:30 GMT). “Ci ha provato to train oggi ma c’è troppo dolore e non ha senso. Ha davvero faticato ad entrare recent settimane e mesi e così abbiamo deciso che sarebbe stato operato.