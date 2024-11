Game-experience.it - GTA 6 lascerà i fan “a bocca aperta”, un ex Rockstar Games svela perché

Ben Hinchliffe, un ex game designer di, ha affermato che secondo lui GTA 6 sarà un gioco in grado di impressionare i fan, lasciando il pubblico “a” grazie ad un nuovo grado di realismo, offrendo inoltre contestualmente una qualità altissima. Come leggiamo suRadar, Hinchliffe ha partecipato ad un nuovo episodio del podcast GTAVIoclock, condividendo ovviamente le sue considerazione su quello che è uno dei titoli più attesi di sempre: Grand Theft Auto. Lo sviluppatore ha quindi affermato che GTA 6 sarà un gioco in grado di porre effettivamente la barra più in alto, conintenzionata a realizzare un titolo contraddistinto da una qualità decisamente più alta rispetto a quella degli altri titoli disponibili sul mercato.