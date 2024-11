Metropolitanmagazine.it - F1 | Sprint Race del Gp del Brasile, dominio McLaren

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

nelladel Gp del, penultima delle sei previste in questa stagione (l’ultima è in programma in Qatar). Lando Norris si è imposto davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, scattato dalla pole. Rimane con un pugno di mosche in mano Verstappen, terzo in pista e che ora rischia di perdere anche la top-3 per un’investigazione dei commissari: l’olandese potrebbe aver infranto le disposizioni in regime di Virtual Safety Car, qualora venisse penalizzato scalerebbe al quarto posto e ne gioverebbe uno Charles Leclerc mai apparso in condizione di infastidire le McLaren. Per oltre metàVerstappen sembra averne di più rispetto a Leclerc, ma fin quando il monegasco è in zona-DRS con Norris il tre volte iridato preferisce non forzare il sorpasso e avvantaggiare le McLaren.